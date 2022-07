F1, Wolff: "Non voglio cedere a ottimismi, tutto è in evoluzione"

ROMA - "Non posso definirmi ottimista, non ancora. A Barcellona abbiamo visto un po' di luce in fondo al tunnel, poi i successivi tre circuiti cittadini hanno dimostrato che ci sbagliavamo, quindi non voglio essere troppo ottimista in questa fase". Sono queste le parole ai microfoni di "Motorsport" di Toto Wolff, team principal della Mercedes, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, gara dove Lewis Hamilton ha rischiato il colpaccio ai danni dei ferraristi.