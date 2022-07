F1, Villeneuve ai Silverstone: "Immagini scioccanti, è stato un gesto stupido"

Gesti sconsiderati

I manifestanti stavano infatti aspettando i piloti alla curva 6 per dare il via all'interruzione del Gran Premio di Gran Bretagna. Ma la bandiera rossa esposta dagli steward ha tolto loro questa possibilità. La loro iniziativa poteva però mettere in pericolo sia la loro sicurezza che quella dei piloti stessi. E Villeneuve scrive "Quanto bisogna essere stupidi per fare una cosa del genere? Hanno idea di quanto sia pericoloso per loro stessi e per i piloti? Invadere una pista con le vetture che sfrecciano a 300 km/h non è come invadere un campo da calcio nudi. Tutto questo è stato completamente ridicolo", ha detto l'ex pilota canadese.