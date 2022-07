F1, Gp Austria: la classifica piloti aggiornata

SPIELBERG - Max Verstappen si conferma in vetta alla classifica generale del mondiale di Formula 1 dopo il Gp d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale. Il campione del mondo in carica perde tuttavia qualche punto da Charles Leclerc, bravo a risalire la china grazie alla sua vittoria sul tracciato di Spielberg portandosi a -38 dal rivale. Zero punti sia per Sergio Perez che per Carlos Sainz, entrambi costretti al ritiro; sorride dunque la Mercedes, che guadagna terreno.