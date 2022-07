F1, arriva l'annuncio: Michael Masi lascia la FIA

ROMA - Le strade della FIA e di Michael Masi si separano definitivamente. L'ormai ex direttore di gara della Formula 1, che si è trovato a non ricoprire più la posizione nel 2022 dopo le polemiche dell'ultima stagione, tornerà in Australia dalla sua famiglia, come si legge nel comunicato della stessa FIA: "La FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e di trasferirsi in Australia per stare più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide".