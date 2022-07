F1, Marko: "Avevamo detto a Perez di non attaccare in quella curva"

ROMA - Helmut Marko ha parlato dell'incidente di Sergio Perez nel Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento della Formula 1. Il pilota messicano è finito fuori pista dopo un contatto con la Mercedes di George Russell, venendo costretto al ritiro. Per il consigliere della Red Bull, però, le responsabilità sono anche dell'ex Racing Point. "Prima della partenza avevamo detto di non fare attacchi all’esterno in quella curva,non è possibile - ha detto ai microfoni di "Sky Sport Deutschland" -. Non era da fare. L’abbiamo già visto in passato. Non funziona. Dopo quell’episodio aveva un sacco di danni al fondo,avrebbe potuto finire la gara con due giri di ritardo, quindi non aveva senso. Era meglio risparmiare il chilometraggio"