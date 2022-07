F1, Vettel: "Spa è un circuito fantastico, sarebbe un peccato perderlo"

ROMA - Potrebbe non esserci futuro in F1 per il Gp di Spa Francorchamps . Il circuito belga infatti non ha trovato ancora un accordo di estensione con la Liberty Media in vista della prossima stagione e ogni giorno salgono le possibilità di non vedere nel calendario 2023 la gara di Spa. Questo anche alla luce del'avanzare della candidatura di Las Vegas negli Stati Uniti e del Sud Africa, con il tracciato di Kyalami.

"Un circuito che piace a tutti"

Tra coloro che vorrebbero mantenere in calendario la gara di Spa c'è uno dei veterani del Circus, ovvero Sebastian Vettel. "Spa è un circuito fantastico”, ha sottolineato il pilota Aston Martin. “Non conosco nessun pilota a cui non piaccia, al contrario della Russia, dopo a pochi piaceva correre su quel tracciato. Ovviamente non è un discorso riguardante la Russia, - sottolinea a Motorsport Total - ma al layout del circuito, molto simile ad altri presenti in calendario. Non ho voce in capitolo rispetto a questa decisione, ma Spa avrebbe il mio voto. Sarebbe sbagliato sotto diversi punti di vista non aver la possibilità di correre in Belgio”.