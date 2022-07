Alfa Romeo e Sauber, nulla va dato per scontato

TORINO - Una curiosa situazione quella che sta vivendo l’Alfa Romeo in Formula 1. O, se vogliamo, la Sauber, squadra svizzera di buona tradizione (ma di risultati del tutto convincenti solo nel periodo di collaborazione con la Bmw) che è il “veicolo” con il quale il marchio del Biscione compete in Formula 1 (utilizzando i motori forniti dalla Ferrari). Curiosa situazione, perché nel momento in cui - grazie anche alle regole sui motori 2026 - nel Mondiale si appresta a entrare l’Audi, è dato per probabile (anzi, quasi per certo) che sia proprio la Casa tedesca ad acquistare la Sauber. La squadra svizzera da tempo non appartiene più al fondatore, Peter Sauber, ed è di proprietà di investitori svedesi. La chiusura è vicina.