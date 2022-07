F1, Horner: "Non pensiamo ai problemi della Ferrari"

ROMA - Red Bull e Ferrari si giocano la Formula 1 2022. La vittoria di Charles Leclerc in Austria è stata oscurata in parte dalle fiamme che hanno fermato la F1-75 di Carlos Sainz, con i problemi di affidabilità che tornano al centro della scena. Nel frattempo, Christian Horner, numero uno del box Red Bull, fa pretattica e ai microfoni di "Autosport" ha parlato così dei rivali: "Non badiamo ai problemi di affidabilità della Ferrari e non riteniamo che siano un fattore di comfort per noi"