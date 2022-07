F1, De Vries sale sulla Mercedes nelle libere 1 in Francia: Hamilton ai box

ROMA - Nyck De Vries salirà a bordo della W13 Mercedes per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento della Formula 1. Il pilota olandese, già campione del mondo in Formula 2 (2019) e in Formula E (2021), sostisuirà Lewis Hamilton e sblocca così il primo slot dei due previsti dal regolamento FIA, che prevede l'impiego di un terzo pilota in almeno due prove libere lungo i 22 Gran Premi previsti.