F1, Ferrari da urlo: è pole di Leclerc in Francia

LE CASTELLET - E' Charles Leclerc a prendersi la pole position nel Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, grazie al tempo di 1:30.872, partirà davanti a tutti nella gara di domenica sul circuito Paul Ricard (inizio alle ore 15). In prima fila con lui ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, solo secondo in qualifica. Da sottolineare l'aiuto di Carlos Sainz, che domani partirà dal fondo della griglia dopo la sostituzione della Power Unit: nel Q3, lo spagnolo della Ferrari, si mette al servizio di Leclerc dandogli la scia e permettendogli di migliorare ulteriormente il suo tempo. Seconda fila aperta dall'altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Seguono Lando Norris e George Russell, mentre dalla quarta fila partiranno Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.