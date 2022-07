F1, Gp Francia: incredibile urlo di Leclerc dopo l'incidente

LE CASTELLET - Paul Ricard amarissimo per Charles Leclerc nel corso del dodicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari, infatti, stava conducendo con relativa tranquillità la gara, valutando con il proprio muretto la strategia da attuare per rispondere al pit stop per Max Verstappen, quando al 19esimo giro ha perso il posteriore della propria monoposto, finendo in testacoda e quindi contro le barriere all'esterno di curva 11. Subito si apre il team radio, con il pilota che sta bene e che inizialmente lamenta un problema con l'acceleratore, che sarebbe rimasto aperto (problematica avuta anche nel precedente appuntamento in Austria). Seguono secondi in cui si sente solo il respiro pesantissimo di Leclerc, che poi libera tutta la propria frustazione e rabbia con un urlo potentissimo, che racchiude più significato di qualsiasi parola che verrà poi detta per commentare l'accaduto.