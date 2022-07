F1, Binotto: "Il team ha fiducia totale in Leclerc"

LE CASTELLET - Il Gran Premio di Francia, dodicesima tappa del mondiale di Formula 1, restituisce un Charles Leclerc scuro in volto. Il pilota monegasco, infatti, è uscito di pista a causa di un suo errore, andando poi a sbattere contro le barriere e quindi a ritirarsi. Nelle sue prime parole, Leclerc è apparso molto autocritico, come di consueto, ma Mattia Binotto è di tutt'altro avviso: "Charles è un campione, nessuno mai in questa squadra lo metterà in dubbio, abbiamo tutti fiducia totale in lui. Abbiamo perso tanti punti in modi diversi, e altri ne guadagneremo. Voltiamo pagina, non ha senso discutere di un errore di un campione come lui: pensiamo già a settimana prossima", le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1. Questo risultato è una botta pesante per il mondiale, ma Binotto non demorde: "Ora è certamente più complicato, ma non impossibile. Dovremo mettere insieme tutto, fortuna e bravura".