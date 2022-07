Sebastian Vettel annuncia il ritiro dalla Formula 1 a fine anno

ROMA - Sebastian Vettel ha comunicato il ritiro dalla Formula 1 a fine anno. L'annuncio arriva dal pilota tedesco tramite tramite un video diffuso sui suoi canali social. "Negli ultimi 15 anni ho avuto il privilegio di lavorare con tante persone fantastiche in Formula 1, troppe per poterle elencare tutte - ha detto in un video -. Negli ultimi due anni sono stato un pilota per il team Aston Martin Aramco Cognizant e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come sperato, mi sembra chiaro che abbiamo preparato tutto per competere ai livelli più alti negli anni a venire". Vettel è stato quattro volte campione del mondo con la Red Bull, e vanta in carriera anche sei stagioni in forza alla Ferrari.