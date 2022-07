Anche Lapo Elkann saluta Vettel, il terzo più vincente con la Ferrari

TORINO - A fine stagione Sebastian Vettel lascerà il mondo della Formula 1. Un grande, con i suoi 4 titoli consecutivi vinti con la Red Bull. Al volante della Rossa non ha avuto fortuna, ma un titolo lo ha sfiorato, se non fosse che a Hockenheim… Resta nella storia come il terzo pilota più vincente di Maranello, comunque, dietro Michael Schumacher (72 trionfi) e Niki Lauda (15): 14 i successi del tedesco.