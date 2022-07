F1, Verstappen: "Condanno le molestie in Austria, ma non ho io il controllo"

ROMA - I casi di violenza sessuale al Gran Premio di Austria hanno suscitato molte polemiche nel paddock. La gara di casa della Red Bull si è trasformata in un incubo per alcune ragazze, molestate da tifosi presenti al circuito. Di questi episodi ha parlato Max Verstappen in un'intervista ad "Ap": "È assolutamente inaccettabile ciò che è successo. Purtroppo c'è gente che si lascia andare, magari beve troppo, e in questi casi si fanno cose stupide. Bisogna intervenire con controlli più severi". "Penso che debba dipendere anche dall'organizzazione della F1, io non ho il controllo di quello che combinano i fan. E comunque non è solo un caso dell'Austria", aggiunge il pilota di Formula 1.