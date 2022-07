F1, Alfa Romeo ancora nel paddock nel 2023: rinnovato il contratto con Sauber

ROMA - Alfa Romeo e la scuderia Sauber hanno esteso la loro partnership in Formula 1 anche per il 2023. È Jean Philippe Imparato, l'amministratore delegato del marchio Stellantis, gruppo che possiede il brand Alfa Romeo, ad annunciare l'accordo in conferenza stampa. Per volontà del defunto amministratore delegato di Ferrari, Sergio Marchionne, nel 2018 l'Alfa Romeo è tornata dopo una lunga assenza nel massimo campionato a quattro ruote proprio grazie alla sponsorship con Sauber, che continuerà per una altra stagione.