F1, Verstappen e i problemi in qualifica: "Una sfortuna, ma il motore è ok"

BUDAPEST - La qualifica di Max Verstappen è stata condizionata da dei problemi di potenza in Ungheria. L'olandese, decimo, sarà costretto a una rimonta domani, sperando di aver risolto l'inconveniente, visto che le due Ferrari scatteranno dalla prima e dalla seconda fila: “Non ho ancora parlato con il team - ammette - sono andato nella mia stanza. Il motore andava bene, dobbiamo verificare la batteria che non dava potenza. Penso che andrà tutto in bene in gara ma è una sfortuna che sia successo in qualifica anche perché avevo trovato un buon passo su questa pista”.