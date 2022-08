Quando l’allenatore sbaglia formazione

Il pilota può sbagliare, la squadra no. Nessun pilota è indenne da errori nell’arco di una stagione, neppure i campioni. Anche Verstappen ieri ha sbagliato, è stato fortunato come di solito accade ai più forti e nessuno si ricorderà quel testa coda. L’errore di Leclerc in Francia, invece, aveva avuto conseguenze pesanti, ma il suo sbaglio al Paul Ricard e il pasticciaccio di ieri ai box di Maranello non possono essere messi sullo stesso piano. Il pilota è il calciatore che fallisce il rigore, a volte decisivo, altre ininfluente. Il team che prende una gigantesca cantonata sulla strategia è l’allenatore che sbaglia la formazione. E quando sbagliare formazione diventa un vizio, il risultato è che salta la panchina. Non pensiamo che sia solo e tutta colpa di Binotto e non stiamo chiedendo la sua testa, ma di certo è lui che deve trovare la soluzione. Le acrobazie verbali nel dopo gara non hanno convinto nessuno, Leclerc in primis.