Ferrari, utile di 490 milioni nel primo semestre: ricavi +21%

TORINO - La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con “risultati record”: un utile netto di 251 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021 e ricavi netti pari a 1,3 miliardi, in aumento del 24,9% rispetto all’anno precedente. Le consegne totali sono 3.455, in aumento del 28,7% rispetto al secondo trimestre 2021. L’ebitda è pari a 446 milioni di euro, in aumento del 15,5% rispetto all’anno precedente, l’ebit a 323 milioni, in aumento del 17,8% rispetto all’anno precedente. La generazione di free cash flow industriale è pari a 79 milioni: “il miglior secondo trimestre di sempre in termini dii performance operativa prima delle imposte”, sottolinea la casa di Maranello. Per quanto riguarda il primo semestre 2022, le consegne sono state 6.706 (+23%), i ricavi 2,477 miliardi (+21%), l’Ebitda di 869 milioni (+14%), l’Ebit di 630 milioni (+17%) e l’utile netto di 490 milioni (+19%).