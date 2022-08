Verstappen e non solo: le rimonte più clamorose in F1

ROMA - La Formula 1 è spesso in grado di regalare imprese fuori dal comune. Come quella di Max Verstappen, vincente in Ungheria dopo essere scattato dalla decima casella dello schieramento di partenza. Il punto di riferimento quando si parla di rimonte in Formula 1, però, rimane John Watson, che nel 1983 a Long Beach si prese la vittoria dopo essere partito 22esimo sulla sua McLaren, con il secondo posto di Niki Lauda (partito 23esimo) ad impreziosire il tutto. Da menzionare anche la vittoria di Bill Vukovich (partito 19esimo a Indianapolis 1954) e quella di Rubens Barrichello (18esimo in griglia di partenza ad Hockenheim 2000).