F1, Horner: "Fin qui 2022 soddisfacente per noi. Verstappen è affamato"

ROMA - È stata una prima metà di 2022 intensa per la Formula 1 . Il nuovo regolamento funziona e dà spettacolo, con la Red Bull che tra le scuderia del paddock è finora la più convincente. Christian Horner , interpellato dai microfoni di "Racing News 365", ha certificato il trend positivo della scuderia di Milton Keynes affermando: "È stata una prima metà della stagione molto positiva con nove vittorie, due vittorie in gare sprint e con il primato nei campionati. Ma ovviamente questo non dice tutto. Alla fine si tratta di dove sei alla fine della stagione . Questo è ciò che conta. Ovviamente è molto incoraggiante vivere la prima metà della stagione così", ha detto il team principal britannico.

Famelico Max

Max Verstappen e Sergio Perez hanno mostrato grande concretezza e raccolgono il plauso di Horner: "Dal suo esordio Verstappen ha mostrato un'incredibile velocità. Questo non è mai cambiato nel corso degli anni, l'unica cosa che è cambiata è la sua maturità ora che ha vinto il suo primo campionato del mondo. La spinta al successo di Verstappen è però rimasta sostanzialmente invariata. Spero in tanti duelli con Leclerc anche nella seconda parte del 2022". "Sta andando alla grande. Ha avuto delle gare difficili, ma - dice Horner di Perez - la sua stagione è molto positiva. La vittoria a Monaco e la pole a Jeddah sono ottime prestazioni. Ha fatto un grande passo in avanti soprattutto in qualifica. Sta spingendo forte ed è molto motivato", ha concluso il team principal parlando del messicano, che ha più volte complicato i piani della Rossa.