F1, il Gp di Las Vegas si correrà il 18 novembre 2023

Per assicurarsi di organizzare un evento da sogno, Liberty Media ha acquisito un terreno di oltre 39 acri a Est del circuito, dal valore di 240 milioni di dollari, da destinare alle esclusive strutture del paddock e all'accoglienza dei tifosi. Il circuito avrà inoltre a disposizione 900 marshal, 1.200 estintori, 15 gru e 18 ambulanze e carri attrezzi. Nella lettera di Liberty Dice si fa inoltre riferimento alla fascia oraria da dedicare alle attività in pista, che non dovrà superare l'1:30 di notte locali (10:30 italiane del giorno successivo). Si apprende, infine, che la tappa di Las Vegas sarà la penultima del Mondiale 2023. La Formula 1 si sposterà poi ad Abu Dhabi per l'appuntamento finale. La logistica imporrà dunque una sfida importante allo staff di Stefano Domenicali, che, dopo il successo per il Gp di Miami, è pronto a far ridare vita a un appuntamento che in calendario manca dal 1982.