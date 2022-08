F1, l'annuncio di Ben Sulayem: "Per il 2023 nuovo regolamento anti-porpoising"

ROMA - La Formula 1 è destinata a cambiare ancora per il 2023. Tutta colpa del porpoising, con il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che sui social dichiara: "Dopo aver discusso la questione del porpoising con tutti i 20 piloti della Formula 1 e con i 10 team principal, sono felice di confermare che presenteremo il Regolamento Tecnico 2023 aggiornato al WMSC questa settimana per affrontare questo problema, oltre alle misure già adottate per il resto di questa stagione". Nuovo regolamento in cantiere dunque per il 2023, mentre le "misure già adottate" contro i saltellamenti, a cui l'ex pilota di rally fa riferimento, saranno introdotte dal prossimo Gran Premio, che si correrà in Belgio il 28 agosto prossimo.