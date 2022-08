F1, Horner: "Tifosi di Hamilton arrabbiati dopo Abu Dhabi? Li capisco"

ROMA - Continua a far parlare di sé la tappa conclusiva della scorsa Formula 1. Lo sconforto di Hamilton e la vittoria di Verstappen sono ormai storia, ma la gara di Yas Marina 2021 fa ancora discutere. Christian Horner, interpellato dai microfoni di "Sky Sport", va però incontro ai tifosi di Lewis Hamilton, non entusiasti dell'interpretazione del regolamento data da parte dell'allora direttore di gara Michael Masi, nel momento in cui la safety car causata da Latifi stava per tornare ai box. "Posso capire la rabbia del tifosi di Hamilton e della Mercedes, il fatto di essersi sentiti trattati ingiustamente, mentre - ha ricordato il britannico - i tifosi di Verstappen hanno considerato gli eventi di Abu Dhabi una sorta di ricompensa e di riscatto per Max dopo tutto quello che era successo nel corso dell’anno".