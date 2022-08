F1, le vacanze in Africa di Hamilton: "Un reset che ha cambiato la mia vita"

ROMA - In attesa che la Formula 1 riparta per la seconda parte del Mondiale 2022, Lewis Hamilton ha scelto l'Africa per le sue vacanze estive. Il pluricampione della Mercedes sta documentando sui social il suo viaggio, che ha visto come prima tappa la Namibia. "Quest’anno trascorrerò le mie vacanze estive facendo qualcosa che volevo fare da anni, sto finalmente rintracciando le mie radici in Africa e, ragazzi, dire che questo viaggio è stato un’esperienza di radicamento è un eufemismo - ha scritto pochi giorni fa sui suoi canali social -. È stato un reset che ha cambiato la mia vita. Sento di aver acquisito una nuova prospettiva di vita, di aver sviluppato un amore ancora più forte per gli animali e di essermi avvicinato ancora di più ai miei fratelli con cui ho condiviso questo viaggio speciale. Ovunque guardi sono circondato da tanta bellezza e mi sento veramente in pace. La mia prima tappa è stata la Namibia, uno dei luoghi più belli che abbia mai visto con i miei occhi".