F1: approvate dal Consiglio Mondiale le power unit 2026

ROMA - Il WMSC, Consiglio Mondiale dell'Automobilismo, ha ufficialmente approvato le Power Unit pronte a esordire in Formula 1 nel 2026. Sono quattro le linee guida che i motori dovranno seguire: si tratta di sostenibilità ambientale e finanziaria, mantenimento dello spettacolo e attrattività per potenziali costruttori che hanno intenzione di entrare nel Circus. Questi ultimi sono in particolare Audi e Porsche, il cui ingresso in F1 si discute da tempo, e che ora potrebbero fare passi avanti verso l'approdo nel campionato.

Il commento di Ben Sulayem

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha commentato l'approvazione delle nuove power unit: "La FIA continua a spingere sull’innovazione e sulla sostenibilità e il Regolamento sulle power unit di Formula 1 2026 è l’esempio di più alto profilo di questa missione. L’introduzione di una tecnologia avanzata e di carburanti sintetici sostenibili è in linea con il nostro obiettivo di offrire vantaggi per le vetture stradali e di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di anidride carbonica entro il 2030. La Formula 1 sta attualmente godendo di una crescita immensa e siamo certi che questi regolamenti faranno crescere l’entusiasmo che le nostre modifiche del 2022 hanno prodotto. Voglio ringraziare tutti i dirigenti e il personale tecnico della FIA coinvolti in questo processo per la loro diligenza e il loro impegno nel lavorare insieme a tutte le parti interessate della Formula 1 per realizzare questo risultato. Voglio anche ringraziare i nostri membri del Consiglio Mondiale per aver preso in considerazione e approvato questi regolamenti".