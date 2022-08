F1, Albon: "Leclerc sullo stesso livello di Verstappen, ma Max ha più esperienza"

ROMA - Alexander Albon ha parlato mettendosi nei panni di un dirigente di un team che deve costruire una squadra vincente in Formula 1 . E' Max Verstappen il pilota referito da Albon, il quale però mostra di apprezzare diversi colleghi “ Senza limiti di budget farei di tutto per avere in macchina Max Verstappen - ha detto ai microfoni di "Auto, Motor und Sport" -. E' estremamente talentuoso e ha un bagaglio di competenze ed esperienze completo. Guardando al futuro poi prenderei un altro pilota giovane tra Lando Norris e George Russell. Credo che la scelta ricadrebbe su Lando, perchéuna coppia con George e Max potrebbe portare a troppi fuochi d’artificio".

Su Leclerc

"Max e Lando in più hanno già un ottimo rapporto di amicizia che li lega - ha aggiunto -. Anche Charles Leclerc è sullo stesso livello, Max Verstappen ha semplicemente più esperienza. Quest’anno Leclerc ha fatto un bel salto di qualità". Albon ha poi parlato della sua situazione, che lo vede in un team "minore" come la Williams dopo l'esperienza in Red Bull di pochi anni fa: È un dato di fatto che devo accettare. Io la mia occasione l’ho avuta ed è arrivata troppo presto nella mia carriera".