F1, Bottas: "Il podio? Quest'anno è come una vittoria"

ROMA - Valtteri Bottas ha parlato durante la pausa estiva della Formula 1 , in una stagione che lo vede protagonista con l' Alfa Romeo dopo diverse stagioni in Mercedes . In un'intervista ad "Auto, Motor und Sport" il finlandese ha evidenziato le differenze tra la sua esperienza precedente e quella nel team attuale, dove le ambizioni sono ovviamente diverse: "Sono una persona realista e sapevo che sarebbe stato eccessivo sognare di vincere. La squadra aveva alle spalle due anni difficili - ha detto -. L’obiettivo doveva essere quello di consolidarsi e progredire. Diciamo che il podio quest’anno sarebbe una vittoria. l pacchetto di mischia è più compatto che mai, e anche il divario con i primi si è ridotto. I primi tre team beneficeranno certamente ancora un po’ dei loro vecchi vantaggi, ma spero che riusciremo a recuperare passo dopo passo".

Il commento di Bottas

"Le squadre non sono poi così diverse - ha aggiunto Bottas -. La Sauber è più piccola, ma con il budget cap i team più grandi devono ridursi. I loro vantaggi più grandi sono quelli di poter acquisire talenti e competenze, avere una galleria del vento sempre buona e processi più sofisticati. Le squadre più piccole, tuttavia, possono implementare aggiornamenti con molta più rapidità: fino all’anno scorso, se avevo un’idea per un nuovo componente della vettura, il processo per averlo in macchina era lungo. All’Alfa, invece, entro in fabbrica e parlo direttamente con i responsabili".