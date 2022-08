F1, Perez: "Ritiro nel 2024? Non penso"

ROMA - Sergio Perez rimarrà almeno per altre due stagioni assieme alla Red Bull, visto che il suo contratto scadrà nel 2024. Checo, però, non ha intenzione di smettere con la Formula 1 in quel momento, quando di anni ne avrà 34. In un'interivsta ai microfoni di "Sport Bild", infatti, il messicano ha spiegato di voler continuare a correre per più di due stagioni: " Non posso pensare di concludere la mia carriera a quel punto , sono troppo giovane per questo e mi diverto ancora troppo, anche se questo sport mi porta via molto tempo. Ma è così che vanno le cose".

Il commento di Perez

"La Formula 1 diventa la tua vita e non puoi lasciartela alle spalle - ha aggiunto Perez -.Eppure, alla fine, non sarà difficile per me. I momenti più belli della mia vita non hanno nulla a che fare con le corse. La nascita dei miei figli, per esempio, ma anche le cose semplici significano molto per me. Quando prendo un taco per 20 pesos in Messico e passo del tempo con la mia famiglia, sono momenti che non si vivono così in Formula 1".