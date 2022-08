F1, Latifi sicuro: "Merito di rimanere"

ROMA - Nicholas Latifi potrebbe salutare la Formula 1 al termine di questa stagione . Le prestazioni del canadese per ora non hanno convinto la Williams , che invece ha rinnovato il contratto di Alexander Albon . Tuttavia, la confusione generata dalla questione legata a Oscar Piastri e all'Alpine potrebbe giocare a favore del 27enne di Montreal, che a "Motorsport Total" afferma sicuro: "Ora mi sento molto più a mio agio, sono in grado di ottenere molto di più dalla macchina e da me stesso. Penso di meritare di rimanere in Formula 1 . Non era così all’inizio dell’anno, ma il team può valutare i miei risultati da quando le prestazioni sono migliorate".

La svolta di Silverstone

La Williams, motorizzata Mercedes, ha aspettato fino al Gran Premio di Gran Bretagna per portare aggiornamenti aerodinamici. Un aspetto che, secondo Latifi, ha penalizzato le prestazioni della scuderia, ferma ad appena tre punti in classifica costruttori. I margini di miglioramento però ci sono per la scuderia inglese, come ricorda lo stesso Latifi: "A Silverstone abbiamo cambiato il telaio e le prestazioni sono arrivate. Non abbiamo potuto dimostrare che ci fosse qualcosa di sbagliato nel telaio, ma sono sicuro al 99,9% che fosse così. Forse non si adattava alle mie componenti. A Silverstone non ho cambiato nient’altro". Il canadese poi conclude: "Ero demoralizzato dopo Montreal, ma dalla Gran Bretagna i risultati sono cresciuti".