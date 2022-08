F1, la McLaren saluta Ricciardo: a fine stagione ci sarà l'addio

ROMA - " McLaren Racing e Daniel Ricciardo hanno concordato reciprocamente che Daniel lascerà il team alla fine della stagione 2022 . Il team ringrazia Daniel per la sua dedizione e il suo contributo, tra cui quella memorabile vittoria a Monza. Non vediamo l'ora di finire al meglio la stagione insieme". È questo il comunicato ufficiale che è apparso sul portale della McLaren che al termine di questa stagione di Formula 1 dirà addio a Daniel Ricciardo dopo due stagioni insieme . Nella nota si leggono anche le parole di Ricciardo: “ È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren nelle ultime due stagioni , ma dopo diversi colloqui con Zak (Brown, CEO McLaren, ndr) e Andreas (Seidl, team principal, ndr) abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto e di separarci alla fine di questa stagione". " Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito , ma indipendentemente da ciò che porterà questo prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso del lavoro svolto in McLaren, in particolare la vittoria a Monza", ha concluso Ricciardo.

I messaggi di Seidl e Brown

Ricciardo lascerà dunque la McLaren dopo un biennio in cui la gara di Monza, vinta proprio dall'australiano, ha rappresentato il momento apicale. Questo invece il messaggio di Andreas Seidl, capo del muretto arancione: "Vorrei ringraziare Daniel per la sua dedizione e il suo contributo nelle ultime due stagioni. Nonostante le difficoltà, ha sempre avuto uno spirito combattivo e ha aiutato la squadra ad andare avanti. Non dimenticheremo mai quella memorabile vittoria a Monza". Chiudono l'annuncio le frasi di Zak Brown, CEO della McLaren: "Daniel è stato un valore aggiunto per la McLaren ed è stato un piacere lavorare con lui. Vorrei ringraziarlo per tutti i suoi sforzi nelle ultime due stagioni in pista e fuori. Non è un segreto che speravamo di poter ottenere di più insieme, ma vederlo salire sul gradino più alto del podio come pilota della McLaren è stato un momento indimenticabile". "Gli auguriamo ogni bene per il futuro e andiamo a goderci il resto della stagione insieme", ha poi concluso lo statunitense.