F1, Wolff: "Pronti per conquistare una vittoria, a Spa atmosfera unica"

ROMA - La Formula 1 riparte dopo la sosta estiva dal Gran Premio del Belgio . La Mercedes , ancora alla ricerca di una vittoria in questo 2022, vuole lasciare il segno in questa stagione. Toto Wolff , team principal, sente che il momento del trionfo è vicino: "Siamo entrati in pausa dopo una serie di gare molto intense e dopo aver segnato il nostro miglior risultato nel weekend in Ungheria. Anche se non siamo ancora nella lotta per le vittorie, ci stiamo avvicinando , quindi dobbiamo mantenere lo slancio e la pressione. Il team si è ricaricato in questa pausa: se lo meritava per il lavoro instancabile".

In Belgio per migliorare

Il doppio podio in Ungheria e i punti recuperati alla Ferrari (ora distante solo 30 lunghezze) danno fiducia all'austriaco che aggiunge: "Siamo pronti per un'intensa seconda metà della stagione, con altre nove opportunità per migliorare e, si spera, sfidare Red Bull e Ferrari per la vittoria". “Spa-Francorchamps - continua Wolff - non ha bisogno di presentazioni. Una pista classica con un'atmosfera da vecchia scuola, teatro di molti momenti iconici nella storia della F1 e un'incredibile sfida sia per l'auto che per i piloti". Conclude poi il team principal: "Siamo entusiasti di tornare lì, speriamo di poter organizzare uno spettacolo fantastico quest'anno per tutti i fan in Belgio e festeggeremo anche i 55 anni di Mercedes-AMG, con alcune attività divertenti".