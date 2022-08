F1, Hamilton: "Il contatto con Alonso è colpa mia"

SPA - Lewis Hamilton si è preso la responsabilità del contatto pericoloso con Fernando Alonso nel primo giro del Gran Premio del Belgio, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Mercedes è stato protagonista di un ruota a ruota con il collega della Alpine, che ha fatto alzare la sua monoposto causando i problemi che hanno portato al suo ritiro. "Rivedendo il filmato, era nel mio punto cieco e non gli ho lasciato abbastanza spazio, quindi è stata colpa mia oggi - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Mi dispiace tanto per la squadra".