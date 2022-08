F1, diretta tv Gp Olanda: orari e programmazione

ROMA - Ancora weekend di gara per la Formula 1 che da Spa-Francorchamps si sposta a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda , quindicesima tappa del Mondiale 2022. Dopo la prova di forza in Belgio, Max Verstappen si prepara all'appuntamento di casa forte del vantaggio di 93 punti sul suo compagno di squadra, Sergio Perez. Venerdì 2 settembre il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 12:30, mentre alle ore 16 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 12, mentre le qualifiche sono previste alle 15 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 4 settembre alle ore 15 .

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio d'Olanda sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 2 settembre



PL1: 12:30

PL2: 16:00

Sabato 3 settembre



PL3: 12:00

Qualifiche: 15:00

Domenica 4 settembre



Gara: 15:00