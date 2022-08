F1, Norris: "Lavoro e concentrazione, solo così possiamo lottare con Alpine"

ROMA - Oltre alla sfida tra Red Bull e Ferrari, la Formula 1 presenta altre interessanti lotte. Specie in classifica costruttori, dove Alpine (115 punti) e McLaren (95) si contendono il quarto posto. Lando Norris sa che la posta in palio è alta, ma la vettura è apparsa per tutto il 2022 piuttosto sottotono in prestazioni. "Lo scorso fine settimana - ha detto il britannico - ho chiarito che abbiamo ancora molto lavoro da fare per rimanere in lotta con le Alpine. Ho piena fiducia nella squadra e so che faremo tutto il possibile per spingere e prepararci al meglio per continuare a lottare". "Le prossime due gare (Zandvoort e Monza, ndr) sono fondamentali, quindi restiamo concentrati e continuiamo a lavorare sodo”, ha concluso Norris.