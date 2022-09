F1, Leclerc: "Pensiamo a gara per gara, ma in Olanda puntiamo a vincere"

ROMA - Obiettivo vittoria. In casa del rivale Max Verstappen, nel Gp d'Olanda quattordesimo appuntamento della stagione di F1. Si evince determinazione e voglia di non arrendersi dalle parole di Charles Leclerc, lontano ben 98 punti dal leader iridato ma ancora convinto di una clamorosa rimonta iridata. "Pensiamo gara per gara, ma ovviamente l'obiettivo è di vincere. Siamo qui in casa di Max, ci sarà tanto arancio nelle tribune, come spero ci sarà tanto rosso la prossima settimana (a Monza), però guarderò la pista - afferma Charles Leclerc ai microfoni Sky - e proveremo a vincere. Non firmerei per una vittoria di Verstappen qui e una mia a Monza, ma a due nostri successi".