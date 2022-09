GP d'Olanda, prova del nove per Monza e per il finale di stagione

TORINO - Correre una gara di fila all’altra (il cosiddetto back to back) è sempre una faticaccia per le squadre di Formula 1. Figurarsi quando le gare, come in questa fine estate, sono tre (Belgio, Olanda, Italia). Ma dopo la battuta d’arresto subita a Spa probabilmente è un bene che la Ferrari possa cercare subito la rivincita. Nelle dichiarazioni della vigilia c’è la consapevolezza che il tipo di pista, molto diversa da quella belga, possa cambiare le carte in tavola. Ma, certo, bisognerà vede quanto le cambierà...