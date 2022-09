F1, Piastri sarà della McLaren: ufficiale l'ingaggio dal 2023

ROMA - La McLaren annuncia l'ingaggio di Oscar Piastri per la prossima stagione di Formula 1. Arriva così al suo epilogo una telenovela estiva, partita dall'annuncio della Alpine, che aveva reso noto l'ingresso del campione 2021 di Formula 2 nel box francese. Piastri, però, si era già accordato con la McLaren, con la FIA che è stata chiamata a pronunciarsi su questa controversia. Ora che la Federazione ha dato ragione al pilota, Lando Norris avrà un nuovo compagno di squadra per la prossima stagione. "Sono estremamente entusiasta di fare il mio debutto in F1 con un team così prestigioso come la McLaren e sono molto grato per l'opportunità offertami. La squadra ha una lunga tradizione nel dare una possibilità ai giovani talenti e non vedo l'ora di lavorare sodo al fianco di Lando per spingere la squadra in testa alla griglia", ha commentato Piastri.