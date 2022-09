F1, Piastri: "McLaren posto perfetto per me, Alpine poco chiara sul futuro"

ROMA -Da un pilota australiano... a un altro pilota australiano. In occasione del mondiale 2023 di Formula 1 , Oscar Piastri prenderà il posto del connazionale Daniel Ricciardo al volante della McLaren. Il classe 2001, un po' a sorpresa, ha infatti detto addio all'Alpine, nonostante il team l'avesse annunciato come pilota ufficiale. In un'intervista esclusiva rilasciata a F1.com, Piastri ha ripercorso quanto accaduto, svelando anche dei retroscena: "Dopo che l'Alpine aveva dichiarato pubblicamente di voler proseguire con Alonso, le mie speranze di un sedile nel 2023 erano svanite. Ho percepito poca chiarezza in merito al mio futuro e, inoltre, nelle trattative avevo delle strane sensazioni: non credevo che fosse la scelta giusta per me. Poi ho sentito l'offerta della McLaren che era davvero allettante ed i buoni rapporti con loro mi hanno portato ad accettare".

Su Daniel Ricciardo

Oscar ha speso parole al miele per il suo nuovo team e non ha nascosto il suo desiderio di scendere in pista al più presto: "Sono molto felice di entrare a far parte della griglia. La McLaren è una squadra molto competitiva e credo sia l'ambiente ideale per me. Ho apprezzato molto il loro entusiasmo per avermi. Il team ha grandi progetti, non vedo l'ora di iniziare. Ovviamente mi dispiace che il pilota che andrò a sostituire sarà proprio Ricciardo. Lo seguo da molto tempo e nutro un grande rispetto nei suoi confronti. Gli auguro il meglio". Infine, Piastri non dimentica l'Alpine: "Mi sono divertito molto con loro. Ho trascorso due anni fantastici nell'Academy e ho grande rispetto per tutti. Sono molto grato all'Alpine per l'opportunità di quest'anno di essere il terzo pilota, ricorderò questi anni con grande piacere. Purtroppo non ho potuto salutare l'ambiente come volevo a causa di quel comunicato falso".