F1, Binotto: "Pit-stop Sainz? Non c'era tempo per prepararsi"

ZANDVOORT - La Ferrari ha raccolto un'altra domenica di delusioni nel Gp di Olanda . La Rossa ha infatti sofferto con le hard, mescola che al contrario delle previsioni ha funzionato su molte vetture, tranne che su quelle di Maranello, aggiungendo anche dei pasticci al box, come lo pneumatico mancante alla prima sosta di Sainz. Ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto ha commentato la giornata: “Non siamo soddisfatti, ci è mancato ritmo e non eravamo abbastanza veloci. Il pit-stop di Carlos è stato un vero pasticcio. La chiamata è arrivata mentre lui si trovava nell’ultima curva, e non c’era fisicamente tempo per essere pronti. Volevamo reagire a Hamilton, ma abbiamo chiamato Sainz troppo tardi”.

L'analisi di Sainz

Anche il pilota spagnolo è intervenuto per raccontare il proprio punto di vista, dichiarando: “Oggi tanto surriscaldamento delle gomme, ma il passo gara non c’era. Abbiamo perso tanto tempo con il primo pit stop e poi anche a causa di un unsafe release che non c’era. Ho dovuto frenare per evitare un meccanico della McLaren davanti a me. In termini di passo gara mi aspettavo meglio. Non stiamo andando fortissimo con la gomma soft, dobbiamo vedere perché Mercedes e Red Bull hanno più passo rispetto a me”.