F1, diretta tv Gp Italia: orari e programmazione

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 9 settembre



PL1: 14:00

PL2: 17:00

Sabato 10 settembre



PL3: 13:00

Qualifiche: 16:00

Domenica 11 settembre



Gara: 15:00