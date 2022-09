Stefano Domenicali, ricordi rossi e futuro di Monza: domani l'intervista su Tuttosport

TORINO - Intervista a Stefano Domenicali, domani su Tuttosport. Il responsabile della Formula 1 spiega come si deve muovere il nostro Paese perché i cento anni dell'Autodromo di Monza siano il punto di partenza per un futuro di successo. Indica come esempio il GP di Zandvoort, perché gli olandesi hanno organizzato un GP divertente e sostenibile. Nel domani dell'automobilismo italiano ci vogliono investimenti e infrastrutture all'avanguardia. E alla sua ex squadra (oggi il suo ruolo è super partes) manda una messaggio: "A Napoli dicono che ci vorrebbe cazzimma".