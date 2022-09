Andrea Agnelli, tornare a Monza è come tornare a casa

MONZA - La famiglia Agnelli non può mancare al GP di Monza e, infatti, non manca. Il presidente John Elkann a metà giornata non era ancora arrivato, ma è atteso (comunque alla gara ci dovrebbe essere). Prima delle prove libere è arrivato Andrea Agnelli. "Sono qui solo per accompgnare i bambini" ha detto. Per il presidente della Juve una visita al paddock e alla Ferrari non è solo un affare di famiglia, è un po' un ritorno a casa. Per anni ha lavorato in questo mondo, molto a lungo a fianco di Maurizio Arrivabene (che prima di diventare team principal della Ferrari era stato il deus ex machina di uno dei più importanti sponsor della Formula 1). E quando Andrea era in Ferrari il numero uno era Stefano Domenicali, oggi a capo dell'intera organizzazione. Il problema di Agnelli, quando ritorna in Formula 1, sono le troppe mani da stringere, le troppe pacche sulle spalle, i troppi abbracci. Con molte persone, non solo di ambito Ferrari, è infatti legato da rapporti di vecchia data. La sua è una rimpatriata un grande stile.