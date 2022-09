F1, Horner: "Team a un livello altissimo. Verstappen? 'On fire', niente può fermarlo"

ROMA - Max Verstappen procede spedito verso la conquista del suo secondo titolo mondiale in Formula 1. Neanche la marea rossa e le penalità hanno intimidito il pilota della Red Bull che ha servito un'altra prova di forza. Merito suo, ma anche della Red Bull, come spiega il team principal Christian Horner al canale ufficiale del Circus: "L'intera squadra quest'anno ha raggiunto un livello altissimo. A Monza avevamo l'auto più veloce e abbiamo compromesso leggermente le qualifiche per avere quell'assetto, che ha dato i suoi frutti. Poi Max è semplicemente 'on fire' al momento. Domenica niente avrebbe potuto fermarlo".