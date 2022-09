F1, Russell: "Nulla è escluso per il 2023, ora abbiamo una direzione"

ROMA - La Mercedes sta già progettando il 2023. La Formula 1 2022 sta per essere archiviata dalle parti di Brackley come un'annata di transizione. Per la prossima stagione la scuderia di Toto Wolff ha due alternative: sviluppare l'attuale progetto o ricominciare daccapo. Queste le parole del britannico ai microfoni ufficiali del Circus: “Nulla è fuori discussione. Di sicuro abbiamo un design piuttosto unico delle pance laterali. Non è detto che continueremo con quel design, ma allo stesso modo non è escluso che cambieremo completamente il concetto dell'auto". Restano ora da capire quali sono di preciso le criticità che impediscono alla W13 di essere all'altezza della Red Bull e della Ferrari. “Penso si capisca perché su circuiti come Zandvoort e Budapest eravamo competitivi, mentre su piste come Monza e Spa non lo stiamo stati. Ciò però non significa che possiamo risolvere i problemi dall'oggi al domani".