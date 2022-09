F1, Monaco è salva: fino al 2025 sarà nel calendario

ROMA - Monaco fino al 2025. È questo l'accordo che la Formula 1 ha raggiunto con l'Automobile Club di Monaco (ACM) . Una riconferma importante per un appuntamento storico del Mondiale, un rito celebrato fin dal 1950. Per quanto riguarda la prossima stagione, il Gran Premio di Monaco si disputerà il prossimo 28 maggio, stando al nuovo calendario 2023 . “Sono lieto di confermare che correremo a Monaco fino al 2025 ed entusiasta di tornare sulle strade di questo famoso Principato per il Campionato del prossimo anno il 28 maggio”, ha affermato Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1.

Verso il 2025 e oltre

Poi Domenicali aggiunge: “Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questo rinnovamento e in particolare sua altezza il Principe Alberto II di Monaco, Michel Boeri, Presidente dell'Automobile Club di Monaco e tutto il suo team. Non vediamo l'ora di tornare la prossima stagione per continuare insieme la nostra partnership". "Nell'interesse del Campionato del Mondo di Formula 1, e dopo diversi mesi di trattative, siamo orgogliosi di annunciare di aver firmato un accordo triennale con la Formula 1, che probabilmente verrà rinnovato ancora”, rivela invece Michel Boeri, Presidente dell'Automobile Club di Monaco.