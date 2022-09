F1, Horner: "Hamilton a pezzi prima di Silverstone 2021, l'aria era tesa"

ROMA - “È stato più Verstappen a entrare nella testa di Hamilton, che il contrario. Quest'ultimo era il sette volte campione che improvvisamente aveva tutto da perdere". Ai microfoni di "Beyond The Grid" podcast ufficiale della Formula 1, Christian Horner torna così sul duello mondiale che ha caratterizzato tutto il 2021: quello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. "Max - continua il team principal della Red Bull - era il ragazzino che si prendeva ogni rischio e che le provava tutte e da perdere non aveva niente. Alcuni dei suoi sorpassi lo scorso anno sono stati stupefacenti. E si vedeva come questi abbiamo iniziato a innervosire Lewis”. "C'era tensione e lo si sentiva. Non ho mai sentito Hamilton riconoscere le capacità di Verstappen", ha aggiunto il britannico.