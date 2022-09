F1, Hamilton fedele alla Mercedes: "Qui per restare fino alla fine"

ROMA - La carriera di Lewis Hamilton è arrivata al capolinea? Neanche per sogno. Emerge questo dall'intervista che il sette volte campione del mondo ha concesso ai microfoni ufficiali della Formula 1. Il finale di stagione dell'anno scorso è stato deludente, quest'anno la vittoria non è ancora arrivata, ma Hamilton risponde: “Per anni ci sono state voci sul mio ritiro. Io mi sento più in forma che mai. Amo quello che sto facendo e non ho intenzione di fermarmi presto“. Il pilota della Mercedes sente quindi che ha ancora molto da dare al mondo delle quattro ruote e in particolare alla scuderia di Brackley e aggiunge: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di stare con la Mercedes. C'è molto lavoro, molto da realizzare insieme, e penso che sarò sempre con la Mercedes fino all'ultimo dei miei giorni".