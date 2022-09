F1, Hamilton: "Voglio l'ottavo mondiale, il nostro lavoro punta a quello"

ROMA - "Sky Sport" trasmetterà oggi 26 settembre "Sir Lewis Hamilton", speciale intervista al pilota Mercedes di Formula 1 . Passato e presente, ma anche futuro nelle parole di Hamilton, che afferma: "L'ottavo mondiale di F1? No, non è un'ossessione, ma sicuramente è occupa sempre i miei pensieri. È la nostra priorità e il lavoro fatto alla base quest'anno è focalizzato per tornare al top". La Mercedes sta risalendo in classifica dopo un inizio complicato, ma - sul fronte interno - il britannico deve fare i conti con un arrembante George Russell , che finora ha raccolto 35 punti in più di lui.

Su Verstappen

Questo 2022 di transizione racconta di un Hamilton ancora a secco di vittorie. Il britannico vuole salire sul gradino più alto del podio, ma ormai Max Verstappen sembra aver preso le misure a tutta i colleghi e ha vinto le ultime cinque tappe del Mondiale. L'olandese deve badare ora alla rivalità con Charles Leclerc della Ferrari e sembrano appartenere ormai al passato i duelli con Hamilton, che parla così del campione del mondo in carica: "Abbiamo diversi anni di differenza, probabilmente fuori dalla macchina non c'è stato quel rispetto reciproco. Ma può succedere, non c'è rancore". Per poi chiosare: "Non c'è nulla in sospeso tra noi, Max ha fatto il suo dovere l'anno scorso e io ho zero problemi con lui".