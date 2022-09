F1, Zhou in Alfa Romeo anche nel 2023: è ufficiale

ROMA - Guanyu Zhou prenderà ancora parte alla Formula 1 2023 con l'Alfa Romeo . La riconferma dell'unico rookie quest'anno in griglia arriva tramite i canali social della scuderia di Hinwil, che ha giudicato come buona la prima stagione nel Mondiale a quattro ruote più prestigioso al mondo del pilota classe 1999. Zhou è infatti andato a punti nell'esordio in Bahrein e da lì ha conquistato sei punti , uno in più di Lance Stroll dell'Aston Martin.

La determinazione di Zhou

Queste le parole di Guanyu Zhou ad accompagnare la notizia: "Sono molto felice di annunciare che resterà con l’Alfa Romeo Orlen anche per il 2023. Quella che sto vivendo è una stagione d’esordio memorabile, di cui mi sto godendo ogni singolo istante". La prossima tappa della Formula 1 sarà il Gran Premio di Singapore e Zhou sembra da subito intenzionato a ricambiare in pista la fiducia accordatagli. Conclude infatti il pilota: "Ora puntiamo ad altri obiettivi per il futuro e darò tutto me stesso per conseguirli".